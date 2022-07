Personalità da veterano e duttilità: Inter, Asllani ha già impressionato Inzaghi

Primo giorno di scuola per Kristjan Asllani, che nella giornata di ieri ha sostenuto il suo primo allenamento con la maglia dell'Inter. Il centrocampista albanese, nonostante la giovanissima età (classe 2002), ha favoirevolmente impressionato Simone Inzaghi e il suo staff, come scrive Tuttosport: "Polivalenza che è caratteristica pure dell'altra new entry in mezzo al ring, ovvero Kristjan Asllani che, al primo impatto, ha già colpito Inzaghi per la personalità e per un modo di porsi verso i compagni che lo fa già sembrare un veterano: l'albanese potrebbe essere utile pure come mezzala".