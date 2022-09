GdS su Asllani: “Finora Inzaghi l’ha messo in una teca di vetro, con la Roma…”

L'assenza di Marcelo Brozovic - ancora non noti i tempi di recupero - spalanca la strada ad Asllani. Il centrocampista ex Empoli, finora poco impiegato, sarà titolare contro la Roma. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport.

"Kristjan Asllani si stava mentalmente preparando per sostituire il titolare squalificato solo per una notte di campionato, sabato: ora è probabile che dovrà arrotolarsi le maniche e impegnarsi di più. Finora è stato messo in una teca di vetro da Simone: gli avevo concesso solo 29’ sparsi qua e là. Se c’era un momento per mostrare il talento albanese, eccolo qua", commenta il quotidiano.