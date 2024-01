Asllani, Klaassen e Frattesi incontrano l’Inter Club KSA: la nota

L’Inter è atterrata nella serata di martedì a Riyadh e l’accoglienza in Arabia Saudita è stata, come sempre, calorosa

L’Inter è atterrata nella serata di martedì a Riyadh e l’accoglienza in Arabia Saudita è stata, come sempre, calorosa. La squadra nerazzurra sarà impegnata venerdì nella semifinale contro la Lazio all’Al-Awwal Park. Il primo contatto con i tifosi locali è stato il meet and greet durante il quale Kristjan Asllani, Davide Frattesi e Davy Klaassen hanno incontrato i soci dell’ Inter Club KSA . Assieme ai calciatori nerazzurri anche il Club Manager Riccardo Ferri.

È stata una mattinata speciale, per gli oltre 40 soci che hanno avuto la possibilità di incontrare i calciatori nerazzurri, incoraggiandoli in vista del prestigioso impegno. L’Inter Club KSA, fondato nel 2014, conta 270 soci. La fan-base più importante è quella di Riyadh, dove Ahmed Alattas, il coordinatore, riunisce costantemente i tifosi più appassionati, compresi gli interisti italiani che si trovano in Arabia Saudita per motivi di lavoro. Ma in questi giorni, a Riyadh, arriveranno tifosi anche dalle altre città arabe, da Gedda, soprattutto.