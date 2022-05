Asllani, il maratonetà di qualità che l’Inter non vuole farsi sfuggire

Il centrocampista albanese dell'Empoli, gioiellino classe 2002, ha definitivamente convinto la dirigenza nerazzurra

L'Inter ha scelto: è Kristjan Asllani l'obiettivo numero uno per il centrocampo. Un giovane che abbina qualità, corsa e personalità, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ora ha visto in Asllani il giocatore capace di far tirare il fiato a Brozo senza far perdere alla squadra equilibrio, dinamismo e fantasia. Asllani è un maratoneta di qualità, settimo giocatore della Serie A per media chilometri a partita, specialità che da anni vede proprio Brozo dominare la classifica: il croato ha chiuso l'anno con 11,737 km a partita, l'albanese dell'Empoli è leggermente staccato, a 11,05 km a gara. L'Empoli è da sempre una fabbrica straordinaria di talenti e anche questa volta ha tirato fuori dal suo laboratorio un pezzo unico, destinato a un ruolo da assoluto protagonista nella Serie A del futuro. Nato in Albania, Kristjan è arrivato in Italia ancora bambino e da bambino ha messo piede per la prima volta nel settore giovanile toscano: regista puro, ha 20 anni e da 13 indossa la maglia azzurra dell'Empoli, con cui ha vinto da protagonista lo scudetto Primavera nel 2021, segnando anche in finale. Un leader in tutto e per tutto, con mezzi tecnici straordinari e una personalità che fa spavento. L'Inter non vuole farselo sfuggire".