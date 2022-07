TS – Inter, Asllani migliore in campo. Lukaku ancora imballato, Lautaro lotta

Termina 2-2 l'amichevole di Ferrara tra Inter e Monaco. Migliore in campo, secondo Tuttosport, è il neo acquisto nerazzurro Kristjan Asllani: "Il ragazzo ha stoffa da vendere, personalità innata, tecnica superiore. Gli sono bastate due amichevoli (oltre ad allenamento congiunto) per entrare nel cuore dei tifosi interisti e per scomodare subito paragoni importanti". Bene anche Lautaro Martinez, che non trova il gol ma lotta come se fosse un match "vero", mentre Lukaku è apparso ancora un po' imballato. Rimandati gli esterni del primo tempo, Bellanova e Gosens.