Lazio-Inter, dubbio Gosens-Dimarco. E Asllani prenota un posto da titolare contro la Cremonese

"Prosegue la preparazione alla Pinetina in vista della partita di domani a Roma con la Lazio, primo vero banco di prova impegnativo per i ragazzi di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha tutti a disposizione tranne Mkhitaryan che prosegue il recupero con l’obiettivo di tornare nel derby. Ha lavorato a parte Bellanova che ha dovuto sostenere il programma atletico rinforzato svolto dai compagni martedì, quando l’esterno destro non era al meglio. Una seduta indispensabile da svolgere perché questa è l’ultima settimana con una sola partita, dalle prossime non sarà più possibile caricare così a livello fisico. L’unico dubbio per domani è lo stesso della partita con lo Spezia: Dimarco o Gosens sulla fascia sinistra. Per il resto spazio ai titolarissimi. Il turnover inizierà con la Cremonese martedì prossimo quando potrebbe arrivare il momento del debutto ufficiale da titolare per Asllani".