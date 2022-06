Inter, primo giorno per Asllani: Zanetti riposta una vecchia foto insieme

Come lui quel giorno era arrivato in sordina nel giorno in cui la star era un'altra. Quella volta era Rambert e accanto a lui c'era uno sconosciuto Javier Zanetti che arrivava dall'Argentina, con le scarpette dentro ad un sacchetto di plastica. E poi, dopo tanto tempo all'Inter, sarebbe diventato il Capitano. Con la C maiuscola.

Asllaniè arrivato a Milano nel giorno di Lukaku. L'entusiasmo per il ritorno di Big Rom ha fatto ombra al centrocampista albanese. Chissà che anche lui non possa diventare importante come chi lo ha preceduto in un giorno speciale per merito di un altro. Il vice presidente dell'Inter sui social ha ripostato una foto, nelle sue stories, con un giovane Asllani orgogliosissimo di fare la foto con lui. Magari un battesimo. Magari porta fortuna e sarà un'altra storia bella da raccontare.