Inter, Asllani festeggia i tre punti con la Cremonese. I tifosi: “Meriti di più”

"Una settimana di duro lavoro che termina nel migliore dei modi. +3 punti e ora testa a martedì". KristjanAsllani non ha giocato da titolare la gara con la Cremonese, è entrato nel secondo tempo e alla fine ha festeggiato la vittoria ottenuta con i suoi compagni. Nel tempo in cui ha giocato si è messo in mostra per i piedi buoni che meriterebbero di essere visti di più.