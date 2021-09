Asportata cistifellea, Romario ricoverato d’urgenza in Brasile

Operazione d'urgenza per Romario. L'ex attaccante, campione del mondo con il Brasile è stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico

Operazione d'urgenza per Romario. L'ex attaccante, campione del mondo con il Brasile nel 1994 è stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere la cistifellea. Romario, che ha 55 anni, è ricoverato all'ospedale Copa Star di Copacabana e rimarrà sotto osservazione per le prossime ore.