I Mondiali 2030 sono stati assegnati a Spagna, Portogallo e Marocco, ma le gare inaugurali si giocheranno in Sudamerica

"Il comitato esecutivo della Fifa approva all'unanimità il dossier Marocco-Spagna-Portogallo come candidatura unica per l'organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2030". Lo annuncia da Rabat Mohammed VI, re del Marocco, in un comunicato, diffuso dall'agenzia MAP.