Diritti Tv, l’Assemblea di Lega Serie A torna a riunirsi il 26 febbraio

Torna a riunirsi l'Assemblea di Serie A: all'odg ancora questione diritti TV serie A triennio 2021/2024

Il 26 febbraio torna a riunirsi l'Assemblea di Lega serie A: in ballo la questione dei diritti tv della serie A per il triennio 2021/2024.La precedente riunione era saltata per la mancanza del quorum, nove società non si erano infatti collegate, risultando assenti. Adesso una nota della Lega contiene la nuova convocazione.