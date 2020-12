Serie A, fissata una nuova assemblea di Lega: dai fondi a bolla e tamponi, i temi sul tavolo

La Serie A torna ad incontrarsi, seppur virtualmente. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che elenca i due temi all’ordine del giorno della prossima assemblea di Lega, in programma venerdì 11 dicembre: l’aggiornamento operazione private equity e le raccomandazioni medico-sanitarie per la A.

Sui fondi: “Il 19 novembre scorso, con 20 voti favorevoli su 20, la Lega di A aveva sancito l’accordo con il consorzio Cvc/Advent/Fsi. Proposta accettata: 1,7 miliardi di euro nelle casse dei club per il 10 per cento della Serie A, e una linea di credito di 1,2 miliardi. Ora vanno sistemati alcuni aspetti giuridici e fiscali (necessari prima della firma sui contratti), oltre che discutere della ripartizione delle risorse e della futura governance: saranno tutti argomenti di assemblea“.

Poi c’è la questione legata alla bolla e alla centralità dei tamponi: “Così come le raccomandazioni della Federazione Medico-Sportiva che dovranno rendere più severo il protocollo della Federcalcio, validato dal Cts: i club si sono detti scettici sulla bolla di sette giorni, il ritiro chiuso in una struttura selezionata in caso di nuove positività. Altro tema su cui invece si vuole arrivare a una soluzione positiva è l’individuazione di un’azienda che garantisca la centralizzazione degli esami anti Covid con risultati standardizzati“.