Assemblea Lega, liti e furia DeLa: “Vada a casa ad accudire i figli! Chiedo i danni se…”

La Lega di Serie A si interroga sulle mosse da adottare per la prossima stagione. E, come di consueto, non mancano momenti di tensione. Durante l’Assemblea di ieri, per esempio, si sono registrati toni piuttosto accesi, con protagonista il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Scrive il Corriere dello Sport:

“L’Assemblea di ieri ha avuto anche momenti di tensione. De Laurentiis è entrato in rotta di collisione prima con Viola Fabri, CFO della Lega, e poi con Andrea Butti. Alla prima, che ha sollevato un problema relativo a mancati adempimenti da parte del Napoli con un calciatore, avrebbe risposto: «Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli». Persone vicine al presidente azzurro invece fanno sapere che ADL non ricorda né l’episodio e di aver offeso qualcuno. Con Butti, invece, i toni si sarebbero alzati a causa del calendario. «Se si fa male qualche mio giocatore, chiedo i danni» ha tuonato ADL“.

(Fonte: Corriere dello Sport)