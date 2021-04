Serie A, convocata domani l’Assemblea di Lega. Occasione per parlare delle cariche?

Domani è stata convocata l'Assemblea di Lega per parlare dei diritti tv ma potrebbe essere l'occasione per discutere anche di Marotta

Come riporta Gazzetta.it "E' stata convocata per domani in videoconferenza l'assemblea della Lega Serie A per discutere del pacchetto 2 dei diritti tv del triennio 2021-24. Dopo il caos Superlega, potrebbe essere l'occasione per discutere non soltanto le posizioni delle società, ma anche diverse cariche tra Lega e Figc".