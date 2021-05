Lega Serie A, oggi assemblea: all’ordine del giorno il ruolo di Marotta e Scaroni

Le società di Serie A discuteranno oggi la questione legata ai diritti televisivi, oltre al progetto Superlega

Andrà in scena oggi la nuova assemblea di Lega, nella quale i club di Serie A cercheranno di trovare un'intesa riguardo la proposta di Sky per i diritti televisivi dei prossimi campionati. Inoltre, come ricorda il Corriere della Sera, verranno anche valutate le posizioni di Beppe Marotta e Paolo Scaroni, pesantemente accusati dopo la nascita (e il successivo accantonamento) del progetto Superlega:

"All’ordine del giorno sono previste anche «le conseguenze» in merito al progetto Superlega: in mancanza di dimissioni spontanee di Beppe Marotta e di Paolo Scaroni, consigliere federale e consigliere di Lega, sembra prevalere la tendenza a proseguire i lavori nel segno dell’unità. Del resto con la posizione di Lotito in bilico e subordinata all’esito del Collegio di Garanzia del Coni, la Lega già rischia di dover sostituire il presidente della Lazio con un nuovo rappresentante in consiglio Figc".