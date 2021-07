Inter, oggi assemblea dei soci: ecco cosa spiegherà Zhang. Due novità nel cda

Il presidente nerazzurro parlerà in collegamento video da Nanchino: oggi l'ingresso formale del fondo Oaktree

Andrà in scena oggi la nuova assemblea dei soci dell'Inter: il presidente Steven Zhang, in collegamento video da Nanchino, spiegherà le linee guida da seguire in questo periodo complicato dal punto di vista finanziario e approverà l'ingresso nel consiglio di amministrazione del club di due figure legate al fondo di investimenti Oaktree. Così scrive il Corriere della Sera: "La bussola è l'equilibrio, i conti in ordine e un mercato di contenimento le conseguenze. Lo spiegherà oggi all'assemblea straordinaria dei soci il presidente Steven Zhang, collegato da Nanchino, poi si procederà a rinfrescare il cda in cui entreranno due nuovi consiglieri indipendenti, il notaio Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, vicini al fondo statunitense Oaktree e supervisori del prestito da 275 milioni".