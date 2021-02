Diritti Tv, votazione Assemblea Lega: 11 a favore di Dazn, 9 astenuti. Tutto rinviato

Assemblea Lega, tutto rinviato perché nel corso della votazione, 11 club hanno votato a favore di Dazn, 9 astenuti. Perché passi servono 14 voti

È in corso l'Assemblea della Lega Serie A, che dovrà decidere sulle offerte di Sky e Dazn per i diritti tv del massimo campionato italiano di calcio per il triennio 2021/24. Secondo quanto riporta il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, tutto è rinviato perché nel corso della votazione, 11 club hanno votato a favore di Dazn, 9 astenuti.