Inter, c’è chi non si è presentato ieri ad Appiano. “E in dirigenza hanno reagito così”

E’ iniziata ufficialmente ieri la stagione 2020-21 dell’Inter, con tutti i tesserati presenti ad Appiano Gentile per sostenere i controlli medici previsti dal protocollo anti-Covid. Oggi, invece, cominceranno gli allenamenti sotto la guida di Antonio Conte. Si legge sul Corriere dello Sport: “Per il momento non sono stati aggregati elementi della Primavera che ieri era impegnata in un’amichevole contro il Chievo. Si sono invece allenati regolarmente i nerazzurri che già dalla scorsa settimana sudano alla Pinetina ovvero Hakimi, Dalbert, Nainggolan, Radu e Vagiannidis.

Mentre Vecino, De Vrij e Bastoni hanno proseguito le terapie. Come previsto assente Joao Mario, nonostante il portoghese non fosse tra i convocati del Portogallo. Da qualche giorno ha comunicato ai dirigenti che non si sarebbe aggregato a causa di motivi familiari, una decisione che ha fatto storcere il naso in viale della Liberazione. Al momento però la scelta è stata quella di non alimentare tensioni con un elemento che non rientra nel progetto e che sarà ceduto”.