Inter, l’assenza di Lukaku interrompe il processo di inserimento. Inzaghi aveva un piano

L'attaccante ha bisogno di giocare e il tecnico non l'avrebbe coinvolto nel turnover, ma l'infortunio complica il piano del tecnico

L'Inter dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per qualche partita. L'attaccante ha avuto un risentimento muscolare e sarà valutato in questi giorni.

"L’assenza di Lukaku interrompa bruscamente il processo di inserimento dell’attaccante dentro i meccanismi di gioco dell’Inter, oltre che la ricerca della migliore condizione fisica. Romelu avrebbe avuto bisogno di giocare il più possibile, il piano del tecnico e del suo staff questo prevedeva. E anche la ricerca della ricetta giusta dal punto di vista tattico si blocca. Lukaku non è ancora entrato nell’Inter a pieno titolo, basti pensare che in tre partite di campionato è andato al tiro solo sette volte. Giusto per dare un riferimento: nel Napoli Osimhen, ancor prima della sfida di ieri sera a Firenze, solo nei 180’ iniziali di Serie A aveva concluso verso la porta 15 volte", spiega La Gazzetta dello Sport.