L’assessore del Comune di Napoli: “Si gioca a porte aperte. La gara con l’Inter…”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha spiegato che non ci sono restrizioni per la partita di Coppa Italia tra gli azzurri e l’Inter. «Non abbiamo sospeso le attività. Abbiamo predisposto una sanificazione degli istituti scolastici e degli impianti sportivi, ma non li abbiamo chiusi. Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di Coronavirus. Far disputare una gara a porte chiuse è una scelta molto complicata. Dal punto di vista del Comune non abbiamo avuto nessuna indicazione a chiudere lo stadio per questo match», ha spiegato.

(Fonte: Tuttonapoli.net)