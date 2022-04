Assogna (Sky): “Inter, avversario più difficile. Per il resto affronterà avversari che…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Assogna ha analizzato il calendario che attende l'Inter di Simone Inzaghi

"L'avversario più difficile da qui alla fine, per l'Inter, sarà la Roma. Per il resto, i nerazzurri affronteranno squadre che non devono chiedere molto al campionato, come Udinese, Bologna ed Empoli. Vedremo Cagliari e Sampdoria alle ultime due. Anche se questo campionato ci sta insegnando che da questo punto di vista qualcosa è cambiato e questo è un buon segno per la nostra Serie A".