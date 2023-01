Assogna: “Gagliardini incompiuto, ma via dall’Inter può ritrovare la nazionale”

Altra chance dal primo minuto quest'oggi per Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell'Inter è in scadenza di contratto e a giugno rischia seriamente di lasciare Milano, ma resterà a disposizione di Inzaghi in questa seconda parte di stagione e proverà quantomeno a mettersi in mostra dopo aver almeno parzialmente deluso le aspettative sul suo conto negli anni.