Assunçao: “Il Porto può battere l’Inter e qualificarsi. Così vincemmo nel 2005”

Paulo Assunçao, ex centrocampista del Porto, intervenuto ai microfoni del programma "Bola Branca" in onda su Radio Renascençaha parlato del match di questa sera tra i Dragoes e l'Inter: "Credo che il Porto possa battere l'Inter, nonostante sia un ottimo avversario. Il Porto ha giocato bene in Italia e ha tutte le carte in regola per qualificarsi, anche perché quando gioca in casa è una squadra fortissima. Il Porto deve scendere in campo molto forte e molto concentrato. Se non c'è concentrazione in difesa, l'Inter ha buoni attaccanti e può approfittarne. Il Porto deve essere attento e sfruttare le occasioni per segnare. Ecco come abbiamo battuto l'Inter per 2-0 nel 2005. Fu una partita molto dura e bisogna essere concentrati per tutti i 90 minuti. Non dovranno entrare in campo con l'ansia di segnare quanto prima, perchè basta un gol per pareggiare il conto. Se la squadra avrà pazienza, tranquillità e forza, allora riuscirà ad eliminare l'Inter".