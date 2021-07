Young: “Aston Villa, voglio mettermi alla prova. In Inghilterra si parla molto…”

L'ex nerazzurro è tornato all'Aston Villa dieci anni dopo

Dieci anni dopo aver lasciato Villa Park, Ashley Young è tornato all'Aston Villa. Qualcuno ha messo in dubbio la sua forma fisica vista l'età, ma il giocatore non ci sta: "Voglio sempre mettermi alla prova. Penso che in Inghilterra si parli molto dell'età, ma non significa nulla per me. So quanto sono in forma. Conosco l'assetto dell'Aston Villa. Non appena ho sentito l'interesse, ho detto al mio agente portami lì".