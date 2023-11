Atalanta, 0 gol subiti in casa: Inter, miglior attacco e non resta a secco da…

Impressionante il ruolino di marcia dell'Atalanta in casa finora: 0 sconfitte e addirittura 0 gol subiti. Con l'Inter che oggi dunque arriva a Bergamo con la doppia missione di infilare alla Dea la prima rete subita e vincere. Scrive il Corriere dello Sport: "I nerazzurri milanesi, comunque, arrivano al Gewiss forti del miglior attacco del torneo. Merito, come già sottolineato, del tandem franco-argentino, ma non solo. Sono 6, infatti, i centri dei centrocampisti, 3 quelli degli esterni e uno solo dalla difesa (Acerbi).

Complessivamente, sono 8 i marcatori diversi nella rosa di Inzaghi. Ma forse è ancora più significativo il fatto che l’ultima volta in cui l’Inter è rimasta a secco, sempre in serie A, risale al 15 aprile, ovvero al campionato scorso. Mentre tutte le altre 19 squadre hanno "steccato" almeno una volta in questo torneo. Nel frattempo, sono trascorse ben 18 giornate in cui c’è sempre scappato almeno un gol nerazzurro. Per quanto riguarda le trasferte, invece, per l’ultimo digiuno occorre andare indietro allo 0-1 in casa del Bologna, del 26 febbraio, ovvero 8 mesi fa. Insomma, per l’Atalanta sarà senza dubbio un crash test. Ma anche per Lautaro e soci che puntano a proseguire con il percorso netto lontano da San Siro: 4 successi su 4".