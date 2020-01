Clamoroso a Torino, l’Atalanta affossa Mazzarri: 0-7, granata a picco

Un’Atalanta meravigliosa manda a picco il Torino e Walter Mazzarri. All’Olimpico Grande Torino, nel posticipo del sabato della 21a giornata di Serie A, matura un risultato umiliante per i granata, dato che la squadra di Gasperini umilia gli avversari per 7-0. In grande spolvero Ilicic, autore di una tripletta (di cui una rete da centrocampo) e Muriel, entrato dalla panchina e autore di una doppietta. Gli altri gol nerazzurri sono firmati Gosens e Zapata. Il Toro chiude anche in 9 per le espulsioni di Izzo e Lukic.