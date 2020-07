FANTACALCIO – Atalanta-Brescia, le formazioni ufficiali: Gasperini lascia Gomez in panchina

L’Atalanta è a caccia dei tre punti per scavalcare in un colpo Inter e Lazio e balzare al secondo posto. Per il Brescia la corsa alla salvezza è sempre più complicata, solo una vittoria potrebbe riaccendere una piccola speranza per la squadra di Lopez.

Atalanta: Sportiello; Sutalo, Caldara, Djmsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Malinovskyi, Pasalic, Zapata

Brescia: Andrenacci, Mateju, Chancellor, Mangraviti, Spalek, Semprini, Bjarnason, Viviani, Dessena, Torregrossa, Donnarumma