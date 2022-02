Atalanta ceduta, Percassi: “Opportunità per far crescere la squadra. La mia convinzione…”

Il presidente dell'Atalanta ha commentato il closing dell'operazione per la cessione del 55% delle azioni

"Un'opportunità colta per far crescere la squadra scegliendo di rimanere legati al Club". Così Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha commentato il closing dell'operazione per la cessione del 55% delle azioni societarie alla cordata di investitori capitanata da Stephen Pagliuca. "In oltre dieci anni abbiamo portato la società a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia. - si legge nel comunicato congiunto pubblicato sul sito web nerazzurro -. L'Atalanta, nelle cui file militavo negli anni '60 è nel mio cuore così come è nel cuore di migliaia di tifosi che la supportano. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita".