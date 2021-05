Atalanta, i convocati di Gasperini: tutti a disposizione per il Sassuolo

I bergamaschi affrontano oggi pomeriggio alle ore 15 la formazione di De Zerbi: Inter spettattrice interessata

Sassuolo-Atalanta, match in programma alle ore 15 al Mapei Stadium, avrà come spettatrice particolarmente interessata l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri, infatti, possono laurearsi campioni d'Italia con 4 giornate di anticipo in caso di mancato successo dei bergamaschi. Per l'occasione Gian Piero Gasperini può contare sulla rosa al completo: unico assente il classe 2002 Ruggeri, lasciato a disposizione della Primavera.