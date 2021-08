Atalanta, distorsione al ginocchio per Zapata: salta le prime due giornate

Problema fisico per l'attaccante colombiano, che non sarà a disposizione di Gasperini per l'inizio del campionato

Brutte notizie per l'Atalanta: Duvan Zapata, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro, e non potrà essere a disposizione di Gasperini per le prime due partite di Serie A, sabato contro il Torino e il 28 al Gewiss Stadium contro il Bologna, oltre a saltare gli impegni con la sua Nazionale. Il suo rientro è previsto per Atalanta-Fiorentina del weekend del 12 settembre, o al massimo per l'esordio in Champions League tra il 14 e il 15.