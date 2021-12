UFFICIALE – Atalanta, due tesserati del gruppo squadra positivi al Covid: la nota

Nuovi casi di positività al Covid-19 in Serie A. Ecco la nota ufficiale diramata dall'Atalanta in questi minuti

Nuovi casi di positività al Covid-19 in Serie A. Ecco la nota ufficiale diramata dall'Atalanta in questi minuti: "Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate", si legge.