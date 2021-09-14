VIDEO / Emery: "Atalanta come dal dentista? Ecco cosa mi ha detto Thiago Motta"

L’Atalanta pareggia 2-2 sul campo del Villarreal nella gara d’esordio di Champions League. A Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha commentato così il risultato: “Il pari mi soddisfa molto per la personalità e la qualità, il Villarreal è molto forte tecnicamente, soprattutto in attacco. Spiace per i due gol, ma la prima mezz’ora è stata davvero molto buona. La forza di non buttare via la palla e uscire, con loro se perdi palla il gol lo fanno. Girone più equilibrato del previsto, assolutamente, lo Young Boys è una squadra di rispetto e oggi se ne è accorto lo United. Noi abbiamo fatto questo punto contro una formazione forte, ci è mancata lucidità, poi all’ultimo ci ha salvati Musso. In Champions ci sono partite più aperte che in Italia, la gara è così, ci sono più possibilità di giocare. Non ero negativo dopo la Fiorentina, il risultato è stato determinato da episodi troppo pesanti come spesso ci succede in Italia. I nazionali sono stati determinanti, ci siamo allenati con 3 giocatori per 10 giorni, ora testa alle prossime 3 partite di campionato. Gli attaccanti coi cinque cambi sono fondamentali, i difensori si sostituiscono meno. Nel finale ci è mancato un pizzico di convinzione, ma sono soddisfatto della prova di tutta la squadra globalmente”.