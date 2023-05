Atalanta, Gasperini: “Ora cinque finali. Difficile battagliare con Inter e le altre”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di SKY prima della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole: “Oramai sono tutte quante decisive, per la Champions la classifica è corta, ci sta dentro tutto e niente. La Juventus è sempre una grande squadra, a prescindere dai momento positivi o meno, hanno assoluto valore, ci sarà bisogno di un’Atalanta molto forte. In questa partita si vorrebbe arrivare con tutti quanti disponibili a prescindere, qualche volta non è possibile. Abbiamo comunque le nostre risorse per fare bene".