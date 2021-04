Atalanta, Gasperini: “Considero questa Juventus più forte dell’Inter”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, con il confronto tra la Juventus e l'Inter di Conte

Alla vigilia della sfida contro la Juventus , il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato delle possibilità di sedersi sulla panchina bianconera in futuro:

"Credo che le mie possibilità siano passate se ci sono state, l’unico mio pensiero è di superarla in classifica perché in 5 anni siamo arrivati sempre davanti a tutte le squadre ma non siamo mai riusciti ad arrivare davanti alla Juve, quest’anno sarà difficile perché la considero fortissima, forse anche più forte dell’Inter, riuscire a passarla davanti sarebbe una delle cose che ci manca".