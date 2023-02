Atalanta, Gasperini: “Dimostrato il nostro livello. Hojlund? A volte devo frenarlo”

Le parole dell'allenatore dei bergamaschi dopo la vittoria in trasferta di questa sera

Daniele Vitiello

Al termine di Lazio-Atalanta di questa sera, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Lookman? É stato straordinario, ma oggi per me è difficile trovare un migliore in campo. Abbiamo fatto in tutti i ruoli una prestazione molto bella che ci sarà molto utile anche in futuro. Abbiamo dimostrato il nostro livello contro un avversario molto forte".

“Hojlund? Lui e Zapata hanno anche giocato insieme, non sono incompatibili anche se è difficile farli giocare tutti contemporaneamente. Hojlund è un giocatore che durante la settimana dà sempre il massimo e a volte devo frenarlo un attimo. Dal punto di vista tecnico ha avuto una crescita incredibile, sapevamo dei suoi strappi ma non ci aspettavamo che potesse avere questa resistenza. Ha una capacità continua di sprintare che per gli avversari è difficile da contenere".

"Champions League? Prestazione come questa ti dà certamente fiducia perché la Lazio è veramente forte. Siamo convinti di poterci ripetere e abbiamo rotto gli argini che avevamo, adesso vedremo perché il campionato è una lunga corsa a tappe che dà tempo a tutti. La convinzione l'abbiamo acquisita nel momento decisivo, ma adesso è troppo presto"

“Stiamo facendo qualcosa di straordinario e per lungo tempo stiamo andando oltre alle potenzialità che avevamo. Ora abbiamo più qualità dopo un po' di fasi alterne, ma adesso stiamo venendo fuori e abbiamo bisogno di consolidarci. Siamo in una fase in cui non ci sono tantissimi giovani, ma quelli che ci sono danno grande qualità unito all'orgoglio dello zoccolo duro di chi è qui da più tempo".