Atalanta, avanti con Gasperini? Marino: “Ha fatto come Sacchi per il calcio italiano”

Il futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe essere ancora all'Atalanta. A confermarlo è il DG del club orobico, Umberto Marino, all'Eco di Bergamo

"Tra le righe del suo contratto ho letto: tutta la vita. A parte le battute, c'è grande simbiosi fra l'Atalanta e Gasperini. Ci tiene tantissimo al progetto e alla società, c'è grande volontà di continuare insieme. Quello che ha fatto per il calcio italiano lo metto in parallelo con quanto fatto da Sacchi. La sua filosofia di gioco è stata trainante per tutto il calcio italiano".