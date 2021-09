Atalanta, Gasperini: “Non c’è tempo per il rammarico. Arbitro? Decisioni confondono”

Le parole dell'allenatore dei bergamaschi al termine del match perso contro la Fiorentina

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro la Fiorentina: "Sto pensando alla partita di martedì col Villarreal, non abbiamo tempo per rammaricarci di questa gara, da cui tirare fuori le cose buone fatte per prepararci verso martedì.Segniamo pochi gol? Sì, anche se qualcuno ce lo tolgono. Questi sono episodi dove si ha il tempo di vedere e dare commenti e interpretazioni il più possibile univoche. Così si crea confusione. Sono situazioni completamente diverse da quelle che vengono istruite durante la settimana. Forse abbiamo tirato poco, ma abbiamo comunque creato qualcosa.