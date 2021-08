Atalanta, Gasperini: “Non meritavamo di vincere. L’anomalia del mercato…”

Le parole del tecnico dei bergamaschi dopo la vittoria in extremis in casa del Torino per 2-1

Daniele Vitiello

Al termine di Torino-Atalanta, vinta in extremis dai nerazzurri, Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: “Non meritavamo di vincere la partita, ci è andata bene e ce ne ricorderemo in altre partite che non gireranno altrettanto bene. Averla vinta così ci dà soddisfazione per i tre punti, ma vogliamo recuperare calciatori e ricominciare a fare prestazioni. Loro erano in una condizione superiore alla nostra ed è questione di caratteristiche fisiche, ma anche mentali. Sono riusciti a metterci tante volte in difficoltà con una giocata molto semplice. Le grandi squadre vincono così? Non sono convinto, per me non è questo il modo di vincere”.

“L’ha decisa Piccoli che doveva andare via? Se guardiamo chi poteva o doveva andar via qui ce ne sono tanti. È un’anomalia non solo nostra, ma normale in un mercato che chiude dopo la seconda giornata di campionato. I calciatori si sono anche abituati e noi abbiamo la fortuna di avere ragazzi che hanno nei nostri confronti grande attaccamento”