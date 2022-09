Atalanta, Gasperini: “Primi da soli? Mai successo nella storia. Speriamo duri a lungo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato la vittoria in casa del Monza che porta gli orobici da soli in vetta alla classifica di Serie A: "Abbiamo rischiato nei primi minuti, poi siamo venuti fuori. Non è mai successo nella storia dell'Atalanta di essere prima da sola in classifica, è un merito per questi ragazzi ed è una cosa molto bella per noi e per la gente. Vediamo se farla durare più a lungo possibile. I tifosi si possono godere questo momento grandioso, noi sappiamo del lavoro che dobbiamo fare e prepararci per affrontare le prossime sfide. Abbiamo anche tante variabili che funzionano, dobbiamo continuare a crescere perché abbiamo tanti margini. Ha fatto gol Hojlund oggi, Soppy ha fatto un'ottima partita, come Ederson e Lookman poi c'è il gruppo storico. Hojlund siamo convinti dai primissimi allenamenti che ha delle caratteristiche buone per un ragazzo di soli 19 anni, ha un futuro radioso. E' un ragazzo molto sveglio, spero di aiutarlo a crescere e dargli quelle indicazioni che possono renderlo più importante".