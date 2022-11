Atalanta, Gasperini rilancia diversi titolari tenuti a riposo in vista dell’Inter

L'Atalanta, in vista del match di domani contro l'Inter, potrebbe presentare diverse novità di formazione rispetto a quanto visto mercoledì contro il Lecce. Così scrive Tuttosport: "Probabile il rientro tra i titolari di alcuni dei giocatori lasciati in panchina al Via del Mare: Toloi, Demiral, Hateboer, Maehle, Koopmeiners, Lookman e Hojlund possono tornare dall'inizio con la conferma di ragazzi come Ederson e Malinovskyi decisamente possibili".