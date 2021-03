Atalanta, Gasperini pensa all’Inter: turnover col Crotone, in 4 rischiano il posto

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini in vista della sfida tra la sua Atalanta e il Crotone, con un occhio al big match contro l'Inter

Marten De Roon si è già 'sacrificato' e non ci sarà alla luce della squalifica, oltre al lungodegente Hateboer. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, sono altri 4 i calciatori dell'Atalanta a rischio per la sfida contro il Crotone. Gian Piero Gasperini sta valutando le scelte per la gara contro gli 'squali' per capire chi far riposare in vista del big match contro l'Inter di lunedì prossimo.