Buone notizie per l’Atalanta e per il suo allenatore Gasperini. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i tamponi effettuati sabato pomeriggio hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra.

Recuperato anche Robin Gosens: l’esterno tedesco potrebbe tornare a disposizione già mercoledì nella sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League in casa dell’Ajax.