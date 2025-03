L'Inter ha già raggiunto Bergamo in pullman prima di pranzo. La lunga attesa verso la gara con l'Atalanta passa dalle ore in albergo prima della riunione tecnica e del trasferimento al Gewiss per la gara di stasera. Simone Inzaghi terrà a rapporto la squadra, ma non nasconderà sorprese di formazione l'incontro per determinare il piano gara. Arrivano conferme a Fcinter1908.it, infatti, di quanto provato alla vigilia ad Appiano Gentile: l'Inter ritroverà quindi Bastoni, Barella e Lautaro Martinez rispetto alla gara con il Feyenoord di mercoledì.