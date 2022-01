Atalanta-Inter, idee simili ma non identiche. Gasp passa dalle fasce, Inzaghi dai due play

I due tecnici di Atalanta e Inter giocano entrambi con la difesa a tre senza ruoli fissi, ma hanno comunque idee differenti

"Atalanta e Inter hanno la stessa anima, ma non la stessa faccia. Dove divergono? In tre punti: pressing, centrocampo, centravanti. Anche Inzaghi pretende l’aggressione immediata a palla persa, ma la ferocia del pressing orobico, a tutto campo, uno contro uno, implacabile e continuo, in Europa ce l’ha solo Bielsa che avrebbe dovuto sedere sulla panca di Simone. L’Inter ha un pressing più morbido perché ha centrocampisti con altre caratteristiche. L’Atalanta non ce l’ha in mediana uno che attacca la porta come Calhanoglu e uno che fa da regista puro come Brozovic. Le cifre lo spiegano bene. Calha 35 tiri, De Roon 8. Calha 6 gol e 46 occasioni create, Freuler 1 e 10. Brozovic 1484 passaggi; il bergamasco più vicino è Freuler con 865. L’Inter passa regolarmente dai suoi due play che Inzaghi ha felicemente assemblato grazie all’esperienza laziale (Luis Alberto-Milinkovic), mentre la Dea compone rombi laterali", spiega La Gazzetta dello Sport.