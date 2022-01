Atalanta-Inter, moviola CdS: non bene Massa, ma non incide. Le ombre…

La direzione da parte del fischietto internazionale non è stata particolarmente apprezzata dal quotidiano capitolino

Non è piaciuto più di tanto al Corriere dello Sport l'arbitraggio di Massa in Atalanta-Inter. Questo il giudizio del quotidiano: "Non bene, figuriamoci benissimo l’internazionale Massa: tante difficoltà, soprattutto nel primo tempo, quando sia la rilevazione dei falli che quella disciplinare hanno avuto più di qualche ombra, per sua fortuna non ha inciso".