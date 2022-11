GdS – Atalanta-Inter, la moviola: rigore Zapata giusto, manca un giallo per parte

"Al 23’ il primo episodio, in area: Zapata è in anticipo sul pallone, De Vrij ne intercetta la corsa con impatto evidente. Rigore. Manca un giallo a Lookman per trattenuta reiterata a Dumfries. E’ regolare l’1-1 di Dzeko, tenuto in gioco da Scalvini. Ripresa: check sull’1-2 di Dzeko per controllare un fallo (o un tocco di mano) sul difendente Mahele; tutto regolare. Giusto il giallo a De Vrij (su Hojlund lanciato: c’erano difendenti in arrivo), mancano un giallo a Barella (braccio volutamente verso il pallone; più tardi Dzeko non lo merita per protezione del viso) e un calcio d’angolo all’Atalanta"