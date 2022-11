Atalanta-Inter, le quote di Betclic: la squadra di Inzaghi leggermente favorita

Secondo Betclic, l’equilibrio regnerà sovrano nella sfida tra Atalanta e Inter in programma domenica alle 12:30

Gianni Pampinella

Cinque vittorie nelle ultime sei partite, ma quell’unica sconfitta, contro la Juventus, è bastata a minare molte certezze date per acquisite. In casa Inter il ritornello è sempre lo stesso: mancano i punti contro le dirette concorrenti in campionato. Nel lunch match delle 12:30 di domenica, i ragazzi di Inzaghi si troveranno di fronte un’Atalanta uscita malconcia dagli ultimi due incontri, nei quali è andata ko prima col Napoli e poi con il Lecce. I punti in classifica sono gli stessi dei nerazzurri di Milano, 27, così come l’ambizione di restare in scia alle squadre davanti.

Per i bookmakers sarà una contesa molto combattuta, anche se la formazione milanese parte in leggero vantaggio. Svolta definitiva in arrivo in casa Inter? - Evitato il rischio di un nuovo crollo dopo il ko di Torino, riscattato in parte dal successo interno sul Bologna, l’Inter tenterà di battere per la prima volta quest’anno una rivale per le zone alte della graduatoria. Per Betclic, questo momento sembrerebbe essere imminente: il segno 2 è infatti quotato a 2.28 (2.25 per Snai). Non lontano comunque, a 2.91, il successo della formazione di Gasperini, che darà battaglia per battere il suo passato. Il pareggio è dato a 3.60, segno che la voglia di vincere che accomuna entrambe le parti potrebbe avere la meglio.

L’ultimo precedente a reti inviolate - Al contrario di quanto ci si aspetta normalmente dal confronto tra queste due compagini, abituate a un’abbondante produzione sotto porta, il confronto più recente al Gewiss Stadium terminò 0-0. Era il 16 gennaio 2022 e una replica del punteggio per l’incontro del weekend in arrivo è quotata da Betclic a 17. Secondo l’agenzia, questa volta ci sono infatti molte possibilità che la rete si gonfi più volte, con l’Over 2.5 a 1.65 e l’Under 2.5 a 2.11.

Per i marcatori c’è l’imbarazzo della scelta - Contrariamente alla gara di ritorno, il match d’andata del 25 settembre 2021 giocato al Meazza fu decisamente più pirotecnico e si chiuse sul 2-2. A segno, per l’Inter, i soliti Lautaro Martínez ed Edin Džeko, candidati anche questa volta a prendersi sulle spalle l’attacco. Per Betclic, la loro quota gol è rispettivamente di 2.75 e 3. Nei minuti finali, si ricorda anche la chance fallita dal dischetto da Federico Dimarco, reduce ora da una doppietta col Bologna e desideroso di riscattare questo brutto ricordo. Una sua rete è quotata a 7.50 da Betclic. Un altro talento che brama rivalsa, in questo caso per un inizio di stagione assai opaco, è Ruslan Malinovskyi, a segno nel precedente sopra citato e in cerca di un gol che possa invertire la sua rotta, che secondo Betclic è quotato a 3.50.