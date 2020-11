Sartori: “Abbiamo voglia di riprendere il cammino. Atalanta non più alternativa alle big”

Sfida importante a Bergamo tra Atalanta e Inter. Entrambe le squadre, dopo le sconfitte europee, vogliono subito rialzare la testa. Prima della partita, intervistato da Sky Sport, ha parlato il direttore sportivo dei bergamaschi Sartori:

“Anomali trovarmi qua, di solito c’è qualcun altro a rispondere alle domande. La mancanza di preparazione ha ritardato l’inserimento dei nuovi. Di solito abbiamo 40 giorni prima dell’inizio del campionato, quest’anno li abbiamo catapultati immediatamente nel campionato e questo ha creato difficoltà. Poi giocando ogni due giorni è difficile preparare le partite. Oggi per noi, come per l’Inter, partita importante, abbiamo voglia di riprendere il cammino. Oggi l’Atalanta non è più un’alternativa alle grandi squadre. Giovani e non giovani valutano il nostro progetto importante. Da qua al mercato vediamo che succede, dovremo fare delle valutazioni. Abbiamo tre partite di Champions importanti, non pensiamo al mercato”.