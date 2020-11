Per uscire dal periodo negativo l’Inter si appella anche alla scaramanzia. I nerazzurri, infatti, nella delicatissima trasferta di Bergamo con l’Atalanta, scenderanno in campo con la maglia away, la stessa con cui hanno battuto proprio la Dea lo scorso agosto per 2-0. Ecco le immagini direttamente dallo spogliatoio nerazzurro, dove figura anche la maglia di Romelu Lukaku, che torna finalmente tra i convocati.