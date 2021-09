Atalanta, Marino sbotta: “Episodi da mani nei capelli. Qualcuno dovrà spiegare”

Le parole del dirigente nerazzurro ai microfoni di DAZN al triplice fischio di Atalanta-Fiorentina

La direzione di gara di Marini in Atalanta-Fiorentina ha fatto arrabbiare il club nerazzurro. Umberto Marino, direttore generale dei bergamaschi, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Mi sono rimasti pochi capelli, non posso mettere le mani nei capelli a sentire certi commenti. Guardiamo il calcio in maniera diversa. E' evidente che il primo gol non andava annullato, perché la posizione di Zapata non interferiva assolutamente su nessun difensore. E' semplice. Qualcuno dovrà spiegare. Il fallo di mano? E' tutto soggettivo a questo punto. In Atalanta-Bologna Orsato ha ritenuto legittimamente il movimento di De Silvestri congruo, qui invece è valutato diversamente. L'Atalanta segna poco? Ha fatto una grande prestazione e fortunatamente non avremo questi episodi tutte le volte che giochiamo. Il presidente? Se sono qua è perché rappresento la società".